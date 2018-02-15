СМИ узнали о «заморозке» крупнейшего газового месторождения Крыма

Источники в федеральных и крымских органах власти рассказали о планах остановить хозяйственную деятельность на Одесском газовом месторождении, которое наполовину обеспечивает Крым газом. Они связаны с инициированным Украиной осенью 2016 года международным арбитражным спором с Россией по морскому праву, передает РБК.

Киев предъявил претензии по «широкому круга вопросов, связанных с деятельностью России в Черном море после присоединения Крыма», пояснило издание. Так, президент Украины Петр Порошенко считает добычу газа на Одесском месторождении «воровством» природных ресурсов с украинского морского шельфа.

Все разбирательства в арбитраже конфиденциальны, и даже исковое заявление не было обнародовано, но источники РБК утверждают, что Украина характеризует разработку Одесского газового месторождения как неразрешенную хозяйственную деятельность. Прекращение добычи в данном случае будет являться тактическим ходом, который по сути формально снимет претензию истца. Однако о возвращении Украине контроля над месторождением речь не идет.

Два федеральных чиновника уточнили, что остановить добычу рекомендовал МИД РФ, чей правовой департамент принимает участие в урегулировании спора от российской стороны. «Тут нет спора по принадлежности, есть спор по поводу хозяйственной деятельности в морских границах Украины», — пояснил один из источников.