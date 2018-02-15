Российские хоккеистки проиграли все матчи олимпийской группы А

Российская хоккейная сборная потерпела три поражения подряд — от команд Финляндии, Канады и США — на групповом этапе женского олимпийского турнира, передает «Интерфакс». С учетом трех проигрышей (1:5 финкам, 0:5 канадкам и 0:5 американкам) россиянки заняли последнее — четвертое — место в группе А и в четвертьфинале встретятся со сборной Швейцарии, занявшей первое место в группе В.

В группе А, куда попали сильнейшие команды, первое место занимает Канада (9 очков), второе — США (6 очков), третье — Финляндия (3 очка). Первые две автоматически попадают в полуфинал, а финки вместе с россиянками будут участвовать в четвертьфинальном этапе, им предстоит встреча с командой, занявшей второе место в группе В.

Две команды, занявшие третье и четвертое места в группе В, выбывают из гонки за медали и примут участие в утешительном турнире.