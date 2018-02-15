Захарова предупредила Запад об ответе на вмешательство в выборы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о наличии у Москвы доказательств, подтверждающих факты вмешательства западных стран в российскую предвыборную кампанию, передает «Интерфакс».

«В отличие от бездоказательных обвинений и материалах о всемогущих русских хакерах и некоем российском влиянии на результаты выборов в других странах , у нас как раз имеется информация о конкретных фактах деструктивного вмешательства ряда западных стран в наши внутренние дела в контексте президентской избирательной кампании», — заявила Захарова на состоявшемся сегодня брифинге.

По ее словам, вмешательство в ход президентской гонки со стороны Запада в ближайшее время должно прекратиться. В противном случае российская сторона будет вынуждена «принять жесткие контрмеры, включая публичную реакцию», предупредила представитель внешнеполитического ведомства РФ.