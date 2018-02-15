ЦБ вывел «Уральский капитал» с банковского рынка

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Уральский капитал» (ООО «УралКапиталБанк»), который по данным на начало февраля занимал 225-е место в отечественной банковской системе по величине активов, сообщила пресс-служба регулятора.

Причинами отзыва лицензии, как следует из опубликованного на сайте ЦБ сообщения, стали «использование рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с бизнесом собственника кредитной организации, и, как следствие, формирование на балансе значительного объема активов низкого качества».

Решение обосновано стандартной для подобных случаев формулировкой — «в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России».

При оценке кредитного риска «Уральского капитала» было установлено, что капитал банка существенно снизился, и имеются основания «для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)», создающие «реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков».

В Центробанке отметили, что ранее к «Уральскому капиталу» не раз применялись меры надзорного реагирования, включая ограничения приема вкладов у населения, однако собственники и руководство кредитной организации не предприняли «действенных мер по нормализации ее деятельности», поэтому было решено вывести ООО «УралКапиталБанк» с рынка банковских услуг.

С сегодняшнего дня в кредитной организации работает временная администрация, которую впоследствии сменит назначенный конкурсный управляющий или ликвидатор. Собственная администрация банка лишена полномочий в соответствии с законодательством.

«Уральский капитал» входит в систему страхования вкладов, поэтому лишение его лицензии будет рассматриваться как страховой случай: вкладчики получат 100% остатка средств на своих счетах, но не более 1,4 млн рублей на каждого.