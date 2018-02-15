Спортсмены из России опустились на 15-е место в медальном зачете Олимпиады

В соревновательный день 15 февраля на Олимпийских Играх в южнокорейском Пхёнчхане спортсменам из России не удалось завоевать ни одной медали из разыгрывавшихся девяти комплектов.

В результате команда OAR (олимпийских атлетов из РФ, как они официально называются по решению Международного олимпийского комитета (МОК)) опустилась на 15-е место в медальном зачете. Сутки назад она занимала 12-е место, напоминает «Интерфакс».

На данный момент в активе российских спортсменов — одна серебряная и четыре бронзовых медали, а лидирует в медальном зачете Германия с девятью золотыми, двумя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями. На втором месте — Норвегия (шесть, семь и четыре медали соответственно), замыкают тройку лидеров Нидерланды, у которых по пять золотых и серебряных наград, а также две бронзы.