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15 февраля 2018, 18:26
Олимпийские игры Россия Южная Корея

Спортсмены из России опустились на 15-е место в медальном зачете Олимпиады

Медали зимней Олимпиады-2018 в Пхёнчхане
Медали зимней Олимпиады-2018 в Пхёнчхане
Jeon Han / Republic of Korea

В соревновательный день 15 февраля на Олимпийских Играх в южнокорейском Пхёнчхане спортсменам из России не удалось завоевать ни одной медали из разыгрывавшихся девяти комплектов.

В результате команда OAR (олимпийских атлетов из РФ, как они официально называются по решению Международного олимпийского комитета (МОК)) опустилась на 15-е место в медальном зачете. Сутки назад она занимала 12-е место, напоминает «Интерфакс».

На данный момент в активе российских спортсменов — одна серебряная и четыре бронзовых медали, а лидирует в медальном зачете Германия с девятью золотыми, двумя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями. На втором месте — Норвегия (шесть, семь и четыре медали соответственно), замыкают тройку лидеров Нидерланды, у которых по пять золотых и серебряных наград, а также две бронзы.

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