Мединский опроверг наличие цензуры в российском кино

Министр культуры РФ Владимир Мединский, выступая перед студентами Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК), заявил, что в российском кино цензуры нет. Трансляция велась порталом «Культура.рф».

Министр отметил, что не существует никаких стоп-листов и закрытых тем, а есть только ограничения, наложенные законом. По словам Мединского, государство не обязано финансировать все проекты.

«Есть приоритетные проекты. Фильм "Горько!", получивший поддержку, к ним, конечно, не относится, но имел большой кассовый потенциал, поэтому мы его поддержали», — отметил министр.

Отвечая на вопрос о госпроддержке фильма «Нелюбовь», Мединский ответил, что режиссер картины Андрей Звягинцев и продюсер Александр Роднянский «решили у душителей свободы денег не брать».

После отзыва прокатного удостоверения сатирической комедии «Смерть Сталина» Мединский отказался считать этот факт проявлением цензуры. Он отметил, что есть «нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней».

Союз кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций и объединений России («КиноСоюз») в ответ заявил, что в России прокатные удостоверения применяются как инструмент цензуры.