Мединский опроверг авторство сценария фильма «Собибор»

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что не является автором сценария исторической картины, сообщает RNS.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Мединский является автором идеи отечественной картины «Собибор», а на интернет-ресурсе «КиноПоиск» в числе авторов сценария этого фильма значится некий Владимир Мединский.

Однако министр заявил: «Гонорар не получаю, ничего не получаю. Я не автор сценария». При этом авторство идеи фильма Мединский признал: «Я написал историю на несколько страничек и дал ее продюсерам — "если интересно — делайте". У меня нет времени писать сценарии. Это не синопсис, просто история! Я в свое время очень интересовался этой историей — она действительно уникальная, она забытая и потрясающая. И как-то я в выходной день на компьютере эту историю записал».

Предполагается, что премьера «Собибора» в России состоится в начале мая. Также на 4 мая планировался выход блокбастера «Мстители», однако 13 февраля прокатчик объявил, что прокат картины начнется на неделю позже, 11 мая.