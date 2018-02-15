Медведев объяснил неспособность новых санкций навредить экономике РФ

Россия готова к возможному введению новых американских санкций, однако они не повлекут за собой серьезные последствия для отечественной экономики, заверил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на Российском инвестиционном форуме, проходящем в Сочи.

«Российская экономика за последние два года доказала, что она способна справиться с очень серьезными вызовами, в том числе и с ограничениями санкционными: и по поставкам, и в области финансов. От того, что они какие-то там очередные списки опубликуют или какие-то решения объявят, принципиально ничего не изменится», — цитирует RNS интервью главы правительства телеканалу «Россия-24».

Тем не менее, по словам Медведева, Россия все равно отслеживает ситуацию и готовится к возможному введению санкций. «Вот, например, банк недавно появился специальный, который должен заниматься обслуживанием, в том числе оборонной промышленности. Просто для того, чтобы нас, что называется, не застигли врасплох», — пояснил премьер-министр.

Однако в целом, утверждает он, нет «никаких существенных угроз для нашей экономики, а тем более для граждан нашей страны».

Недавнюю публикацию министерством юстиции США так называемого кремлевского доклада, в который вошли высокопоставленные российские чиновники и крупные бизнесмены, Медведев связал с противостоянием между американским истеблишментом и президентом Дональдом Трампом, сведением счетов между Демократической и Республиканской партиями, а также противоречиями в рядах республиканцев, входящих в состав элиты.

«Для бизнеса попадание в различные рода списки — это всегда настораживающий момент. И именно на это рассчитывают те, кто пытается давить на нашу страну. Причем это касается не только (и, на мой взгляд, даже не столько) российского бизнеса, сколько бизнеса европейского», — отметил глава правительства РФ.

Медведев считает, что ужесточением санкционного давления США добиваются продвижения своих компаний на европейский рынок за счет вытеснения оттуда российских игроков.