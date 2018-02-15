В Москве назвали самые редкие имена детей в 2017 году‍

Столичное управление ЗАГС опубликовало на портале мэра и правительства Москвы самые редкие и примечательные имена 2017 года.

«Несколько мальчиков получили старорусские имена Велесвет, Ладомир, Патрикей и Харлампий. В списке редких имен оказались Форвард, Норд и Франклин. Одного маленького москвича назвали в честь легендарного певца и музыканта из древнегреческой мифологии Орфея», — говорится в сообщении.

Девочек нарекали именами Златозара, Ладислава, Аграфена, Искра, Дорофея, Васса и Исидора.

Самым востребованным мужским именем 2017 года является Александр (3201 мальчик), на втором и третьем месте имена Михаил (2677) и Артем (2621).

Самым популярным женским именем вновь стала Софья (3780 девочек), затем идут Мария (2709) и Анна (2595).

В 2017 году были зарегистрированы 90 тысяч браков, родились 134572 младенца, из них 34 тройни и тысяча 8383 двойняшек.