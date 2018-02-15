Генсек НАТО пообещал не реагировать на калининградские «Искандеры»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что альянс не собирается принимать меры в ответ на размещение Россией оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области, передает РБК.

«Мы не будем принимать в ответ на действия России зеркальные меры, то есть танками на танки, ракетой на ракету или самолетом на самолет. Но мы точно позаботимся о том, чтобы располагать возможностями эффективного сдерживания и самообороны», — заявил он.

О планах по развертыванию комплексов «Искандер-М» в Калининградской области и создании там соответствующей инфраструктуры 5 февраля сообщил глава литовского министерства обороны Раймундас Кароблис. По его словам, «Искандеры» получит 152-я гвардейская ракетная бригада, расположенная в городе Черняховск Калининградской области.

Это заявление прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Россия имеет суверенное право размещать комплексы на своей территории, и угрозы НАТО они не представляют.

Тем не менее представитель Пентагона Джонни Майкл заявил, что это «вызывающий сожаление и дестабилизирующий шаг, учитывая наступательный характер этого оружия, а также близкое расположение нескольких союзников по НАТО» (цитата по ТАСС).

Он признал, что развертывание «Искандеров» в Калининградской области не нарушает существующих российско-американских договоренностей, однако назвал его способствующим «эскалации напряженности».