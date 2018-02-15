Российские фигуристы Тарасова и Морозов остались без медалей

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли четвертое место на Играх-2018, сообщает «Интерфакс».

По результатам короткой программы они занимали второе место, но после произвольной программы смогли добиться только четвертого результата. В сумме они заработали 224,93 балла.

Первое место завоевала немецкая пара Алена Савченко и Бруно Массо, набравшие 235,90 балла. Они также установили мировой рекорд, заработав 159,31 балла за произвольную программу.

Китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цун набрали 235,47 баллов и заняли второе место.

Бронзовые медали завоевали канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд — 230,15 балла.

Российский дуэт Наталья Забияко и Александр Энберт занял седьмое место с результатом 212,88 балла. Российская пара Кристина Астахова и Алексей Рогонов, набравшая 194,45 баллов, заняла 12-е место.