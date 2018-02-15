МПК предварительно допустил до Паралимпиады 30 спортсменов из РФ

На заседании Международного паралимпийского комитета (МПК) в Бонне предварительно решено зарегистрировать 78 человек из заявленной российской делегации, сообщает Паралимпийский комитет России (ПКР).

До участия в соревнованиях допущены 30 спортсменов и семь спортсменов-ведущих, еще по трем будет принято решение в течение 7-10 дней.

«Сегодня, во время совещания, мы обсудили целый ряд вопросов, связанных с участием наших паралимпийцев в Играх. Мы договорились, что, в связи со сжатыми сроками, аккредитационные удостоверения члены делегации получат при въезде в Паралимпийскую деревню. Окончательная регистрация пройдет 1 марта в Пхенчхане. Первая группа спортсменов поселится в деревню 3 марта. Также было согласовано, что в Церемонии Открытия Игр не примут участие спортсмены, участвующие в соревнованиях на следующий день», — заявил руководитель рабочей группы ПКР Павел Рожков.