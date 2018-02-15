Кабмин изменил ПДД для перевозки участников ЧМ по футболу

Российское правительство приняло постановление, согласно которому на время проведения в РФ чемпионата мира по футболу вносятся изменения в правила дорожного движения: транспортным средствам, которые будут перевозить участников турнира, разрешается передвигаться по выделенным полосам для общественного транспорта.

Эти изменения будут действовать в период с 1 июня по 17 июля 2018 года. Они коснутся транспорта, перевозящего не только футболистов, но также членов официальных делегаций и персонал FIFA, оргкомитет «Россия-2018», представителей СМИ и других лиц, имеющих аккредитационное свидетельство.

Конкретный список транспортных средств, на которых будет распространяться описанное правительством исключение из ПДД, составит министерство транспорта в сотрудничестве с МВД РФ и оргкомитетом ЧМ-2018.

Внести изменения в правила дорожного движения Россию обязывают договоренности с FIFA о «своевременном перемещении» участников состязаний, отметили в кабинете министров.

Напомним, мундиаль пройдет в 11 городах РФ с 14 июня по 15 июля.