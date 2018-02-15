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15 февраля 2018, 11:37
нейробиология психофизиология

Жительница США помимо своей воли уже в третий раз сменила акцент собственной речи

Мишель Майерс
Мишель Майерс
ABC15 Arizona

Однажды 45-летняя американка Мишель Майерс (Michelle Myers) из Аризоны, проснувшись, неожиданно начала говорить с британским акцентом, хотя она никогда не была в Великобритании. Ранее с ней уже происходили подобные случаи. В первый раз в ее речи появился австралийский акцент, а во второй раз – ирландский. Но оба раза эти состояния длились не более двух недель, а с британским акцентом Мишель говорит уже два года. Описавшие этот случай ученые говорят, что у нее наблюдается редкое состояние, которое известно как «синдром иностранного акцента».

Следует сразу отметить, что в действительности речь людей с «синдромом иностранного акцента» никак не связана с реальными фонетическими вариантами того или иного языка. Просто в их речи возникают необычные, несвойственные ранее характеристики, которые и сам человек, и его окружающие иллюзорно воспринимают как некоторой акцент. Выбор конкретного варианта определяется мерой случайного сходства между речью пациента и известными акцентами. Причина особенностей речи кроется в нарушениях работы отделов мозга, отвечающих за координацию движений, в том числе за процессы артикуляции. В результате работа органов речи изменяется, и возникает некий «акцент». Синдром иностранного акцента следует отличать от случаев, когда после инсульта пациент забывает свой основной язык и начинает говорить на языке, который освоил в детстве.

Впервые «синдром иностранного акцента» был описан еще в 1907 году, когда французский врач обнаружил, что перенесший инсульт пациент вдруг начал говорить “с эльзасским акцентом”. С тех пор подобных случаев зарегистрировано около сотни. Термин «синдром иностранного акцента» был предложен в 1982 году нейролингвистом Гарри Уитакером.

Нарушения артикуляции, связанные с этим синдромом, появляются в результате инсульта или травмы мозга. В случае Мишель он может быть связан с имеющимся у нее наследственным заболеванием – синдромом Элерса – Данлоса, для которого характерны гиперподвижность суставов, легко повреждаемая кожа и хрупкие кровеносные сосуды.

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