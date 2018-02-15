ФАНО ответило академикам на их жалобы президенту

Российские ученые, ранее пожаловавшиеся президенту РФ Владимиру Путину на катастрофическое состояние отечественной науки, получили ответ из Федерального агентства научных организаций (ФАНО), пишет «Коммерсантъ».

В письме президенту академики и члены-корреспонденты РАН указывали на «неадекватный юридический статус научных институтов и самой академии», жаловались на «стиль и методы работы ФАНО», мешающие научной деятельности, а также констатировали, что действующая в России система управления научными институтами распространяет на них «заведомо неприменимые правила обычных бюджетных учреждений».

Один из авторов обращения — глава Института физики высоких давлений академика Вадим Бражкин — пояснил, что в аппарате президента, получив письмо ученых, сочли необходимым перенаправить его в правительство, оттуда документ поступил в министерство образования и науки, а оно, в свою очередь, пообещало академикам «тщательно проанализировать и учесть» изложенные претензии.

При этом в Минобрнауки похвалили «четко выраженную гражданскую позицию» авторов письма, но отметили, что реформа РАН дала положительные результаты.

После этого письмо было передано в ФАНО, на которое, собственно, и жаловались ученые. Агентство подготовило 12-страничный ответ с объяснениями о том, что передача научных институтов в ведение Российской академии наук противоречит федеральному закону, двум президентским указам, двум правительственным постановлениям и «сформированной системе и структуре федеральных органов исполнительной власти».