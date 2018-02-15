Правительство ужесточило правила техосмотра автомобилей

На официальном интернет-портале правовой информации появился текст правительственного постановления, в котором перечислены изменения, внесенные кабмином в правила проведения техосмотра: в частности, запрет на эксплуатацию автомобиля при наличии повреждений и дефектов усилителя руля.

Кроме того, постановлением запрещается демонтировать «штатные» (предусмотренные в рамках комплектации завода-изготовителя) стеклоочистители и стеклоомыватели.

В список изменений вошло и новое требование к шипованной резине: она должна быть установлена на все колеса — или не ставиться вообще.

К обязательным предметам оборудования автомобиля наряду со знаком аварийной остановки и огнетушителем добавилась аптечка — теперь ее отсутствие официально считается нарушением (по сути этот пункт носит формальный характер, ликвидируя существовавшее до сих пор противоречие: с одной стороны, правила прохождения техосмотра не обязывали водителя иметь в машине аптечку, но Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предусматривал штраф по ст. 12.5 за ее отсутствие).

Напомним, ранее СМИ анонсировали масштабную и радикальную реформу процедуры техосмотра с увеличением количества проверяемых параметров с прежних 68 до 85 или даже 90. Однако правительство не поддерживает идею о введении уголовной ответственности за оформление операторами техосмотра диагностических карт на не прошедшие его автомобили.