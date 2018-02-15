Посол Евросоюза отверг введение новых санкций в отношении России‍

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в интервью «Коммерсанту» заявил, что Брюссель не планирует вводить новые антироссийские санкции, связанные с ситуацией на Украине.

«Евросоюз ввел в отношении России собственные санкции — и на это есть причины. Как мы неоднократно подчеркивали, санкции не являются самоцелью, они необходимы, чтобы способствовать выполнению Минских соглашений. Это основная задача санкций ЕС. В данный момент на повестке нет других санкций», — сказал Эдерер.

Посол ЕС подчеркнул, что Евросоюз является суверенным объединением, самостоятельно принимающим решение о вводе или ограничении запретительных мер. Эдерер напомнил, что США проводят собственную политику, хотя пока рано делать выводы, насколько эффективным будет новый инструмент давления CAATSA.

«Что касается санкций, связанных с минскими соглашениями, то Вашингтон и Брюссель координируют свои действия. Буквально несколько недель назад американская сторона ввела ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, ранее уже попавших в европейские "санкционные списки"», — добавил Маркус Эдерер.

Напомним, речь идет о так называемом «кремлевском докладе», подготовленном в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В него вошли 210 человек, почти все высокопоставленные чиновники России и крупнейшие предприниматели.