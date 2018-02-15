СМИ узнали о запрете Минобороны на использование смартфонов

Российское оборонное ведомство рассматривает возможность ограничить использование «современных средств сотовой связи» в своем центральном аппарате, органах управления и войсках, включая и подразделения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

Вместо современных смартфонов предлагается использовать простейшие модели мобильных телефонов с кнопочным набором номера и без сенсорных экранов. «Новшество» затронет и руководящие звенья ВС РФ, утверждает издание.

Самые примитивные модели мобильников хороши тем, что «не имеют функции фото- и видеосъемки и не отслеживают геолокацию, но зато умеют отправлять СМС и оборудованы встроенным фонариком», а значит, послужат определенной защитой от утечек информации в СМИ и другие источники, поясняет «Коммерсантъ».

Не исключено, что новый порядок пользования сотовой связью в войсках вступит в силу уже с 1 марта, эту информацию «Коммерсанту» подтвердил собеседник в руководстве Минобороны. По словам одного из источников газеты, вопрос об ограничениях прорабатывался несколько месяцев при участии спецслужб, которые причастны к охране государственной тайны.

Список устройств, «разрешенных к применению», якобы составлял генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, возглавляющий восьмое управление Генштаба ВС РФ, которое занимается обеспечением информационной безопасности и шифрованием. В перечень вошли 11 моделей мобильных телефонов от Samsung, TeXet, Nokia и Alcatel, их стоимость варьируется от 688 до 2313 рублей.