Минтранс анонсировал скорые выводы о причинах крушения Ан-148

Глава российского Министерства транспорта Максим Соколов рассказал о ходе расследования авиакатастрофы, которая произошла 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. По его словам, причины крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» могут определиться уже в ближайшее время — во всяком случае, на предварительном уровне.

После этого на площадке следователей Межгосударственной авиационной комиссии (МАК) начнут собираться эксперты, чтобы продолжить обсуждение случившегося и сформулировать рекомендации по дальнейшему ходу следствия, пояснил Соколов в интервью РИА Новости. По его словам, эксперты МАК уже расшифровали данные второго черного ящика разбившегося воздушного судна.

Опознание жертв авиакатастрофы займет, по всей вероятности, два-три месяца «в зависимости от количества фрагментов, их на сегодняшний момент около двух тысяч».

По словам главы Минтранса, «забор необходимых материалов для проведения генетических экспертиз» в целом практически завершен почти у всех родственников погибших «за исключением иностранца из Швейцарии», и пробы доставлены в Москву. Зона поисков фрагментов тел жертв крушения самолета расширена до 50 гектаров.

«Комсомольская правда» со ссылкой на осведомленный о расследовании МАК источник сообщила, что расшифрованная запись разговора между пилотами Ан-148 подтвердила версию о неисправности датчиков скорости, из-за которой летчики неверно оценивали ситуацию и «загнали» двигатели самолета. По словам эксперта, теперь первоочередные задачи комиссии — выяснить причину, по которой не работал обогрев датчиков, и совместить показатели параметрического самописца с аудиозаписью из кабины пилотов.