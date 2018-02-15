Углич включили в «Золотое кольцо России»‍

Министерство культуры РФ включило город Углич Ярославской области в культурно-познавательный туристический маршрут «Золотое кольцо России».

«Золотое кольцо» — сеть маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России. В него входят Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. Углич стал четвертым городом Ярославской области, включенным в популярный маршрут.