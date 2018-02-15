Василий Уткин станет образом «Альпари»

Спортивный комментатор и экс-главный редактор спортивных каналов «НТВ-плюс» Василий Уткин заключил с международной форекс-компанией «Альпари» контракт, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей компании и комментатора.

В рекламной кампании «Альпари» будет использован образ и голос Василия Уткина.

Сумма контракта не озвучена, но управляющий партнер брендингового агентства Depot WPF Алексей Андреев сообщил издания, что она может составлять несколько миллионов рублей.

По данным «Интерфакс-ЦЭА», по итогам 2017 году торговый оборот «Альпари» превысил 1,3 трлн долларов.