15 февраля 2018, 11:33
Василий Уткин станет образом «Альпари»
Спортивный комментатор и экс-главный редактор спортивных каналов «НТВ-плюс» Василий Уткин заключил с международной форекс-компанией «Альпари» контракт, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей компании и комментатора.
В рекламной кампании «Альпари» будет использован образ и голос Василия Уткина.
Сумма контракта не озвучена, но управляющий партнер брендингового агентства Depot WPF Алексей Андреев сообщил издания, что она может составлять несколько миллионов рублей.
По данным «Интерфакс-ЦЭА», по итогам 2017 году торговый оборот «Альпари» превысил 1,3 трлн долларов.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое