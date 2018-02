В результате стрельбы в школе во Флориде погибли 17 человек

Шериф округа Броудер Скотт Исраэль сообщил, что при стрельбе в школе Marjory Stoneman Douglas на юге американского штата Флорида погибли 17 человек и пострадали 20 человек. Задержан подозреваемый — исключенный за нарушение дисциплины бывший ученик школы.

В числе погибших взрослые и дети.

Сообщается, что 19-летний Николас Круз сначала привел в действие школьную сигнализацию, а затем начал стрельбу. После случившегося ему удалось покинуть территорию учебного заведения, однако полицейским удалось его окружить и взять под стражу.

По данным правоохранительных органов, для атаки Круз использовал американскую полуавтоматическую винтовку AR-15 под патрон 5,56×45 мм, и несколько обойм.

Один из педагогов рассказал следователям, что школа ранее рассылала учителям письмо с предупреждением об угрозах Круза в адрес других подростков.

О случившемся доложили президенту США Дональду Трампу. Он уже обсудил ситуацию с губернатором штата Риком Скоттом и с правоохранительными органами.

Американский президент выразил свои соболезнования семьям жертв стрельбы.

