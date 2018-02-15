Президент ЮАР подал в отставку из-за обвинений в коррупции

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Джейкоб Зума в телеобращении к народу объявил о своем уходе. Как сообщает Times Live, отставка вступила в силу незамедлительно.

«Я пришел к решению незамедлительно уйти в отставку с поста президента республики. Несмотря на несогласие с решением руководства моей организации, я всегда был дисциплинированным членом АНК», — сказал Зума.

13 февраля представители правящей партии «Африканский национальный конгресс» (АНК) заявили, что вопрос об отставке 75-летнего главы государства «должен быть решен срочно», после чего состоялись напряженные переговоры.

Единодушное решение оппозиционных партий и АНК было принято на фоне неоднократных обвинений в адрес Зумы в коррупции. Его подозревали в использовании бюджетных средств в личных целях, связях с олигархами и попытке выдвинуть одну из шести бывших жен Нкосазану Дламини-Зуму в руководство АНК с последующей передачей ей президентской власти.