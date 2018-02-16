Экс-депутат Госдумы заявил о более 330 погибших при атаке США «вагнеровцах»

В ходе атаки американской коалиции на колонну ЧВК Вагнера вблизи сирийского города Дейр-эз-Зор погибли 334 бойца российской частной военной компании. Об этом сообщил в своем фейсбуке бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис.

«По неофициальным данным на сегодняшний день общие потери при разгроме колонны "Вагнера" под Дейр-эз-Зором составили:

217 человек — 5-й штурмовой отряд

10 человек — 2-й штурмовой отряд

94 человека — штурмовой отряд "Весна" (она же "Карпаты")

13 человек — артдивизион

Итого: 334 человека», — говорится в сообщении.

Кроме того, по словам депутата, «большое количество раненых» умерли и умирают от тяжелых ранений в госпиталях.

В интервью телеканалу «Дождь» политик сообщил, что «это данные собранные из опроса членов семей, тех людей, кто воевал в Сирии, кто имеет информацию о последних событиях там».

По его информации, также в боестолкновении под Дейр-эз-Зором 7 февраля принимали участие военнослужащие Сил специальных операций российской армии.