Экс-советник Дональда Трампа дал показания по «российскому делу»

Следователи из команды спецпрокурора США Роберта Мюллера два дня допрашивали бывшего главного стратега Белого дома Стива Бэннона по делу о «российском вмешательстве» в выборы американского президента, сообщает АР со ссылкой на источник.

Собеседник агентства сообщил, что Бэннон ответил на все вопросы следователей, а затем предстал перед комитетом по разведке Палаты представителей, который также расследует это дело. Известно, что Бэннон отрицательно ответил на 25 вопросов.

Ранее команда Мюллера допросила почти всех членов предвыборной команды президента США Дональда Трампа, в том числе экс-главу его штаба Пола Манафорта и экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Допросу подверглись также ранее уличенные во лжи советники Белого дома Картер Пейдж и Джордж Пападопулос.

Источники агентства сообщили, что большинство адвокатов Трампа советуют ему не встречаться с Робертом Мюллером. По их мнению, «президент, имеющий длинную историю ложных и противоречивых заявлений, может быть обвинен во лжи следователям».