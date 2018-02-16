Россия завоевала седьмую медаль ОИ-2018

Российский лыжник Денис Спицов завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 15 км на Олимпийских Играх 2018 года в Пхёнчхане, сообщает РИА Новости.

Спицов преодолел дистанцию за 34 минуты 6,9 секунды. Золотую медаль завоевал швейцарец Дарио Колонья (33 минуты 43,9 секунды). Серебро досталось норвежцу Симену Хегстаду Крюгеру (+18,3 секунды).

Денис Спицов принес России седьмую медаль Олимпиады-2018. Ранее серебряную медаль завоевал скелетонист Никита Трегубов.

Кроме того, серебряную награду ОИ-2018 получили российские фигуристы в командном зачете. Бронзовые медали завоевали лыжники Юлия Белорукова и Александр Большунов, керлингисты в дабл-миксте Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий (первая в истории олимпийская медаль России в керлинге), шорт-трекист Семен Елистратов.