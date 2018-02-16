CAS опубликовал мотивировочную часть решений по россиянам

На сайте Спортивного арбитражного суда (CAS) опубликованы мотивировочные части решений по недопуску российских спортсменов на Игры в Пхенчхане.

В решении (.pdf) по Павлу Кулижникову, Денису Юскову, Александру Логинову, Ирине Старых, Татьяне Бородулиной и Дмитрию Васильеву говорится, что выездная панель CAS уполномочена рассматривать лишь те споры, которые возникли не ранее чем за 10 дней до начала Игр или во время Олимпиады (то есть после 30 января).

Истцы считают, что их отстранили в феврале. Суд посчитал, что отстранение произошло 19 января, когда МОК направил в Олимпийский комитет России список приглашенных на Игры россиян, в котором не было фамилий этих атлетов.