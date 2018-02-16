Forbes назвал Павла Дурова долларовым миллиардером

Создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров вошел в список долларовых миллиардеров по версии Forbes, издание оценило его состояние в 1,7 млрд долларов.

Весной 2017 года Павел Дуров занимал сотое место в российском рейтинге. Forbes оценивал его состояние в 950 млн долларов.

Эксперты поясняют, что в переоценке состояния Дурова сыграл роль рост аудитории Telegram и подготовке к выходу сервиса на ICO. Мессенджер оценивается в 1 млрд долларов.

В конце января 2017 года стало известно, что в ICO Telegram решили вложиться три крупнейших венчурных фонда Кремниевой долины — Kleiner Perkins Caulfield & Byers, Benchmark и Sequioia Capital. Инсайдеры сообщали, что каждая из этих компаний намерена инвестировать по 20 млн долларов.