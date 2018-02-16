16 февраля 2018, 18:57
Верховный суд отказался рассматривать новые жалобы на регистрацию Путина
Верховный суд России отказался рассматривать пять обращений от россиян, требовавших признать незаконной регистрацию на президентских выборах действующего главы государства Владимира Путина.
«Судом отказано в принятии данных административных заявлений, они возвращены заявителям», — сказали «Интерфаксу» в суде.
Ранее сегодня ВС рассмотрел аналогичный иск от кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. Суд отказался удовлетворить его. Собчак намерена оспорить это решение в коллегии Верховного суда.
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