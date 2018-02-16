«Саратовские авиалинии» возобновили полеты Ан-148

После внеочередных технических проверок самолетов Ан-148 специалистами авиационно-технической базы авиакомпания «Саратовские авиалинии» с 16 февраля возобновляет полеты на этом типе воздушных судов.

В парке компании в настоящее время находятся пять Ан-148, которые соответствуют всем требованиям эксплуатационной документации. Полеты будут проводиться с усиленным экипажем, в состав которого войдет пилот-инструктор.

Напомним, самолет «Саратовских авиалиний», выполнявший полет по маршруту Москва-Орск, разбился 11 февраля. Находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.