16 февраля 2018, 09:43
«Саратовские авиалинии» возобновили полеты Ан-148
После внеочередных технических проверок самолетов Ан-148 специалистами авиационно-технической базы авиакомпания «Саратовские авиалинии» с 16 февраля возобновляет полеты на этом типе воздушных судов.
В парке компании в настоящее время находятся пять Ан-148, которые соответствуют всем требованиям эксплуатационной документации. Полеты будут проводиться с усиленным экипажем, в состав которого войдет пилот-инструктор.
Напомним, самолет «Саратовских авиалиний», выполнявший полет по маршруту Москва-Орск, разбился 11 февраля. Находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.
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