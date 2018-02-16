ЦБ сообщил о выводе хакерами из российских банков 340 млн рублей

В 2017 году произошла первая успешная атака хакеров на российский банк через систему межбанковских переводов SWIFT. Злоумышленникам тогда удалось совершить несанкционированные операции на 339,5 млн рублей, сказано в обзоре ЦБ, с которым ознакомился «Прайм».

Обзор несанкционированных переводов денежных средств был представлен на Уральском форуме по информационной безопасности финансовой сферы.

О самой атаке стало известно еще в декабре 2017 года. Атаке среди прочего подвергся «Глобэкс» — дочерний банк ВЭБа. Там отмечали, что деньги клиентов банка не пострадали, а всего хакеры смогли вывести около 1 млн долларов. Впоследствии большая часть этих денег была возвращена.