В Белом доме пообещали России последствия за атаку вируса NotPetya

Россия должна ответить за атаку вируса NotPetya, заявил CNBC помощник президента США по вопросам кибербезопасности Роб Джойс.

Атака вируса-шифровальщика произошла 27 июня 2017 года. Большинство зараженных компьютеров находились на Украине («Укрпочта», министерство инфраструктуры и другие ведомства) и в России.

По мнению Джойса, это была атака со стороны России на Украину «в условиях продолжающихся боевых действий» в Донбассе.

Советник отметил, что США собираются работать с другими странами, чтобы для России наступили последствия от распространения киберугрозы.

«Россия должна понять, что нужно ответственно вести себя на международной арене», — сообщил советник.

Помимо США о причастности российских властей к атаке вируса NotPetya заявили власти Великобритании и Австралии.

Москва опровергала эти обвинения.