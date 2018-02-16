Кадыров пожелал Путину оставаться у власти пожизненно

Президенту России Владимиру Путину следует пожизненно оставаться у власти. Такое пожелание выразил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Желаю нашему Президенту, Верховному Главнокомандующему, долгих лет жизни, чтобы он пожизненно управлял государством. А мы будем всегда преданно служить ему и решать все поставленные задачи на высшем уровне!» — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Кадырова (орфография сохранена).

Также Кадыров рассказал, что «кто-то пытается сделать на обыкновенной простуде [Путина] политическую интригу».

«Я помню, что в 2007 году, при назначении меня исполняющим обязанности главы Чеченской республики, Владимир Путин тоже болел», — отмечается в сообщении.

По его словам, президент России «не сверхчеловек», который может избежать простуды, «но все же супергерой».

15 февраля 2007 года Путин назначил Кадырова главой Чечни.