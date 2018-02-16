Первые москвичи получили ключи от новых квартир по программе реновации

Первые москвичи, проживающие в домах, попавших под программу реновации, получили ключи от новых квартир. Об этом ТАСС сообщили в департаменте городского имущества.

«Сегодня пять первых семей подписали договоры и получили ключи. И уже с завтрашнего дня жильцы смогут начать переезд в новый дом», — сообщили там.

Власти Москвы по заявке могут оказать им бесплатную помощь для переезда.

Семьи, которые первыми переедут в новое жилье, сейчас живут в домах №3 и №5 по улице Константина Федина (метро «Щелковская», неподалеку от Щелковского шоссе).

Они переедут в дом №62Б по 5-й Парковой улице (это в том же районе, но далековато от метро).