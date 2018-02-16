16 февраля 2018, 20:00
Суд отстранил гендиректора самарского РКЦ «Прогресс»
Самарский районный суд временно отстранил от должности гендиректора местного ракетно-космического центра «Прогресс» Александра Кирилина, сообщает РИА Новости.
Накануне самарское управление СКР сообщило, что в отношении Кирилина заведено дело о превышении служебных полномочий.
По данным следствия, директор заключил договор с ООО «Союзобщемашимпорт» на поставку гидравлического вытяжного пресса, при этом стоимость пресса из-за участия этого посредника была завышена на более чем 2 млн евро.
На суде Кирилин заявил, что договор на поставку пресса заключил по согласованию с Роскосмосом и на сумму, утвержденную Роскосмосом.
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