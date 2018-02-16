16 февраля 2018, 20:11
Рособрнадзор приостановил действие лицензии института телерадиовещания
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) приостановила лицензию Московского института телевидения и радиовещания «Останкино». Об этом сообщается на сайте ведомства.
Также приостановлена лицензия Подольского социально-спортивного института.
Кроме того за неисполнение предписаний Рособрнадзора запрещен прием в Смоленский государственный институт искусств.
При приостановке лицензии вуз, напоминает Рособрнадзор, обязан обеспечить перевод своих студентов в другие высшие учебные заведения с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое