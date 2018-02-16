Рособрнадзор приостановил действие лицензии института телерадиовещания

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) приостановила лицензию Московского института телевидения и радиовещания «Останкино». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также приостановлена лицензия Подольского социально-спортивного института.

Кроме того за неисполнение предписаний Рособрнадзора запрещен прием в Смоленский государственный институт искусств.

При приостановке лицензии вуз, напоминает Рособрнадзор, обязан обеспечить перевод своих студентов в другие высшие учебные заведения с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).