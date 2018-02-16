Галицкий продает акции «Магнита» и уходит из торговой сети

Основатель сети продовольственных магазинов «Магнит» Сергей Галицкий заключил сделку с ВТБ о продаже банку 29,1% акций компании. Об этом Галицкий сообщил на Инвестиционном форуме в Сочи.

По словам бизнесмена, которые приводит РБК, «толчком послужило то, что инвесторы не совсем так видят будущее, как основатель».

«Я не должен стоять поперек процесса, если инвесторы хотят изменений, они должны их получить», — заявил Галицкий.

Он добавил, что сумма сделки составила 138 млрд рублей. Она будет закрыта после одобрения ФАС. Сколько акций компании останется у бизнесмена, не сообщается.

Также предприниматель уходит с поста главы ритейлера. Об этом на форуме сообщил журналистам первый зампред ВТБ Юрий Соловьев, передает RNS.

По его словам, сегодня пройдет заседание совета директоров акционерного общества «Магнит», на котором планируется утвердить отставку Галицкого и утверждение гендиректором компании Хачатура Помбухчана, который сейчас является финансовым директором группы.

Как заявил Галицкий, сам он планирует дальше заниматься детско-юношеским футболом. Предприниматель, отмечает «Интерфакс», создал футбольный клуб «Краснодар» и футбольную школу.