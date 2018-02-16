Журналисты назвали имя еще одного погибшего в Сирии «вагнеровца»

Среди погибших в Сирии участников водруженного формирования Вагнера был житель станицы Крыловская Краснодарского края Олег Терещенко. Эту информацию подтвердили «Эху Москвы» четверо его знакомых.

До этого СМИ установили имена минимум восьми «вагнеровцев», погибших в сирийской провинции Дейр-эз-Зор при ударе коалиции США 7 февраля.

Удар, по данным «Коммерсанта», был нанесен после того как «вагнеровцы» попытались захватить НПЗ, который удерживали повстанцы «Сирийских демократических сил», поддерживаемые США.

Всего, по данным различных источников, в ходе той операции погибли от полутора десятков до сотен россиян. Пострадавшие в конфликте, по неофициальной информации, проходят лечение в госпиталях Минобороны РФ.