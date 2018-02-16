Российский сноубордист перенес операцию после травмы на Играх-2018

Россиянин Николай Олюнин, получивший травму ноги во время заезда в борд-кроссе на Олимпийских играх в Пхенчхане, был успешно прооперирован в Южной Корее.

Об этом сообщила в Instagram его жена Мария Олюнина, пишет Sportbox.ru. Впоследствии запись была удалена.

По словам супруги спортсмена, в результате травмы у Олюнина был порван мениск, также он получил перелом кости, для фиксации которой хирург установил двойную пластину.

«Так как под давлением одна кость вдавила другую, то образовавшееся пространство заменили твердой красной костью», — написала Олюнина, по-видимому, имея в виду какой-то имплант.

Олюнин — серебряный призер Сочи-2014, а также победитель Универсиады 2015 года.