СМИ узнали о замечаниях ЦБ и МВД к проекту реформы ОСАГО

Центробанк, Минэкономразвития и МВД не согласны с рядом положений в обсуждаемом проекте либерализации ОСАГО, согласно которому страховщикам разрешат самим устанавливать понижающие стоимость полиса коэффициенты. Об этом «Коммерсанту» сообщили несколько участников посвященного реформе очередного совещания.

Центробанк раскритиковал предложение ввести три вида полисов со страховыми суммами от 400 тысяч до 2 млн рублей. От существующих коэффициентов предложено отказаться и заменить их на коэффициент, который будет устанавливать сам страховщик. Это может привести к дискриминации потерпевших и нанесет ущерб добровольному страхованию ответственности, считают в ЦБ. Там заявили, что опасаются «негативных социальных последствий».

Минэкономразвития предложило не требовать от страхователя наличия водительских прав, а также ввести отдельный коэффициент в тариф юридических лиц.

МВД предложило отказаться от коэффициента нарушений ПДД конкретным водителем. В ведомстве заявили, что это не соответствует предмету закона об ОСАГО и приводит к двойному наказанию водителя — штрафу и повышению цены полиса.