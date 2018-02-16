«Почта России» предложила доставлять товары из «Магнита» по всей России

В рамках соглашения с «Магнитом» и ВТБ «Почта России» может обеспечить онлайн-доставку товаров в 254 городах России, в которых действуют курьерские службы. Как сообщает ТАСС, доставка может начаться уже в 2018 году.

«Сейчас бурно развивается направление онлайн-фудритейла. То есть это тема, связанная с доставкой продуктов питания. У "Почты России" по всей территории страны действует 260 подразделений курьерской доставки в 254 городах. Мы могли бы обеспечить серьезный рост онлайн-продаж сети "Магнит" с помощью своей курьерской службы», — сообщил глава «Почты России» Николай Подгузов.

Он уточнил, что первые подходы к развитию проекта и к совместному использованию логистики и транспорта «Почты» и «Магнита» могут возникнуть уже к середине года.

«У "Почты России" есть розничный формат. В сельской местности, особенно на удаленных территориях, "Почта России", это зачастую единственный магазин, где жители могут приобрести необходимые товары. Эффективные практики управления этим розничным форматом мы бы могли перенять, в том числе, у наших коллег из "Магнита», — пояснил Подгузов.