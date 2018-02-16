В посольства Москвы доставили конверты с порошком от имени депутата Железняка

Депутат Госдумы РФ Сергей Железняк обратился в полицию, сообщив, что в дипломатические учреждения нескольких зарубежных стран в Москве были разосланы письма от его имени. В конвертах находился неизвестный порошок, передает пресс-служба столичного главка МВД.

«Депутат пояснил, что к отправлению данной корреспонденции отношения не имеет», — говорится в релизе.

Полиция отмечает, что порошок в конвертах опасности не представлял. Полицейские разыскивают того, кто отправил письма.

По данным ТАСС, конверты с порошком за последние несколько дней получили 13 посольств иностранных государств в Москве.