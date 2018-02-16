16 февраля 2018, 11:28
В посольства Москвы доставили конверты с порошком от имени депутата Железняка
Депутат Госдумы РФ Сергей Железняк обратился в полицию, сообщив, что в дипломатические учреждения нескольких зарубежных стран в Москве были разосланы письма от его имени. В конвертах находился неизвестный порошок, передает пресс-служба столичного главка МВД.
«Депутат пояснил, что к отправлению данной корреспонденции отношения не имеет», — говорится в релизе.
Полиция отмечает, что порошок в конвертах опасности не представлял. Полицейские разыскивают того, кто отправил письма.
По данным ТАСС, конверты с порошком за последние несколько дней получили 13 посольств иностранных государств в Москве.
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