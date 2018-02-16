Новый метод окрашивания бактерий поможет искать жизнь на других планетах

Исследователи из Московского физико-технического института вместе с коллегами из Германии и Российского химико-технологического университета описали новый метод изучения бактерий, способных выживать в экстремальных условиях. Ученые подобрали флуоресцентный краситель, который позволяет наблюдать за их жизнью в реальном времени. Об их работе сообщает пресс-релиз МФТИ.

Авторы исследования работали с бактериями-галофилами, способными жить при высокой солености среды. «Эти микроорганизмы часто находят в древних соляных отложениях возрастом в миллионы лет. Наш метод позволяет находить их в минеральных образованиях и исследовать. Подобный поиск может пролить свет на проблему происхождения жизни на Земле: согласно одной из теорий, жизнь на нашу планету была занесена извне в виде бактерий», – пояснил заместитель заведующего лабораторией перспективных исследований мембранных белков МФТИ Валентин Борщевский, ведущий автор исследования.

Чтобы изучать их в естественных условиях, биологам нужны избирательные красители: они позволяют увидеть куда больше, чем при наблюдении в неокрашенной среде. Но хорошо зарекомендовавшие себя флуоресцентные маркеры и антитела, при помощи которых красители связываются с заданным веществом, в соленой среде зачастую просто не работают. А толстая оболочка бактерий-галофилов создает дополнительные сложности: несмотря на все усилия, специалистам до сегодняшнего дня не удавалось подобрать вещество, позволяющее наблюдать за этими организмами «вживую», без убивающей бактерии дополнительной подготовки.

В новой статье, которая представлена на страницах журнала Scientific Reports, российско-немецкий коллектив описал решение этой проблемы. Как выяснилось в ходе экспериментов, никакой специальной новой краски синтезировать не потребовалось. Хорошие результаты дало применение веществ, созданных ранее для окрашивания митохондрий в эукариотических клетках. Краситель, производимый под маркой MitoTracker, оказался удачным для окрашивания целого ряда микроорганизмов: Halobacterium salinarium, Haloferax sp., Halorubrum sp., Salicola sp. и Halomonas sp. Проведенные опыты не только продемонстрировали возможность получать четкие снимки и вести подсчет числа клеток, но и позволили проследить за трансформацией клеток Halobacterium salinarium. Под действием неблагоприятного химического воздействия клетки из вытянутых стали сферическими: этот процесс удалось даже заснять на видео в реальном времени.

Новый метод позволит, во-первых, эффективно выделять микроорганизмы в естественных условиях (вплоть до марсианского грунта, изучаемого марсоходом), а во-вторых, изучать их «поведение» с минимальным искажением картины эксперимента.