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16 февраля 2018, 10:47
бактерии жизнь вне Земли

Новый метод окрашивания бактерий поможет искать жизнь на других планетах

Изображение бактерий, полученное при помощи нового метода. Предоставлено авторами исследования
Изображение бактерий, полученное при помощи нового метода. Предоставлено авторами исследования
МФТИ

Исследователи из Московского физико-технического института вместе с коллегами из Германии и Российского химико-технологического университета описали новый метод изучения бактерий, способных выживать в экстремальных условиях. Ученые подобрали флуоресцентный краситель, который позволяет наблюдать за их жизнью в реальном времени. Об их работе сообщает пресс-релиз МФТИ.

Авторы исследования работали с бактериями-галофилами, способными жить при высокой солености среды. «Эти микроорганизмы часто находят в древних соляных отложениях возрастом в миллионы лет. Наш метод позволяет находить их в минеральных образованиях и исследовать. Подобный поиск может пролить свет на проблему происхождения жизни на Земле: согласно одной из теорий, жизнь на нашу планету была занесена извне в виде бактерий», – пояснил заместитель заведующего лабораторией перспективных исследований мембранных белков МФТИ Валентин Борщевский, ведущий автор исследования.

Чтобы изучать их в естественных условиях, биологам нужны избирательные красители: они позволяют увидеть куда больше, чем при наблюдении в неокрашенной среде. Но хорошо зарекомендовавшие себя флуоресцентные маркеры и антитела, при помощи которых красители связываются с заданным веществом, в соленой среде зачастую просто не работают. А толстая оболочка бактерий-галофилов создает дополнительные сложности: несмотря на все усилия, специалистам до сегодняшнего дня не удавалось подобрать вещество, позволяющее наблюдать за этими организмами «вживую», без убивающей бактерии дополнительной подготовки.

В новой статье, которая представлена на страницах журнала Scientific Reports, российско-немецкий коллектив описал решение этой проблемы. Как выяснилось в ходе экспериментов, никакой специальной новой краски синтезировать не потребовалось. Хорошие результаты дало применение веществ, созданных ранее для окрашивания митохондрий в эукариотических клетках. Краситель, производимый под маркой MitoTracker, оказался удачным для окрашивания целого ряда микроорганизмов: Halobacterium salinarium, Haloferax sp., Halorubrum sp., Salicola sp. и Halomonas sp. Проведенные опыты не только продемонстрировали возможность получать четкие снимки и вести подсчет числа клеток, но и позволили проследить за трансформацией клеток  Halobacterium salinarium. Под действием неблагоприятного химического воздействия клетки из вытянутых стали сферическими: этот процесс удалось даже заснять на видео в реальном времени.

Новый метод позволит, во-первых, эффективно выделять микроорганизмы в естественных условиях (вплоть до марсианского грунта, изучаемого марсоходом), а во-вторых, изучать их «поведение» с минимальным искажением картины эксперимента.

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