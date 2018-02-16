Правительство Украины решило запретить поставки программ и оборудования из РФ

Правительство Украины внесло в парламент законопроект, расширяющий санкции против российских компаний.

В документе, опубликованном на сайте Верховной Рады, предлагается ввести запрет либо ограничить использование на объектах критической инфраструктуры российских программ и «технических средств телекоммуникаций».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что широкое использование в информационно-телекоммуникационных системах Украины программного обеспечения и техники иностранного производства может потенциально повлиять на обороноспособность государства.

Документ служить дополнением к закону Украины «О санкциях».

Ограничения против ряда российских компаний Украина ввела еще в мае 2017 года.