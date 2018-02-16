Обвинение попросило для Шакро Молодого 10 лет колонии

Обвинение попросило суд назначить 10 лет колонии строгого режима криминальному авторитету Захарию Калашову по прозвищу Шакро Молодой. Об этом сообщает агентство «Москва».

Также обвинение попросило назначить Калашову штраф в размере 700 тысяч рублей.

Калашов обвиняется в вымогательстве денег у владелицы московского ресторана Elements Жанны Ким, а также у предпринимателя Льва Гарамова.

Всего по делу о двух вымогательствах проходят 14 человек. Двое из них были убиты в перестрелке у ресторана Elements в декабре 2015 года. Еще 11 обвиняемых, включая Калашова и Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец, с лета 2016 года находятся под арестом.

Для остальных фигурантов дела (помимо Калашова), как сообщает РИА Новости, обвинение запросило от 7 до 10 лет колонии.