Школьный стрелок из Флориды рассказал о голосах в голове

Американец Николас Круз, устроивший стрельбу в школе города Паркленд, штат Флорида, сообщил следователям, что слышал голоса в своей голове, которые давали ему инструкции по поводу нападения. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Эти голоса 19-летний Круз описывал как «демонов».

14 февраля Круз устроил нападение на учеников и преподавателей своей бывшей школы. В результате погибли 17 человек. Сам нападавший предпринял попытку скрыться, но был задержан недалеко от школы.