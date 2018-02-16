СК расследует смерть девочки на прогулке в детском саду в Москве

Сотрудники Следственного комитета завели уголовное дело после смерти девочки в детском саду в Новой Москве. Как сообщается на сайте столичного главка СК, дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Ребенок 2014 года рождения скончался сегодня утром. Девочка была вместе с другими детьми на прогулке. Когда дети вернулись с улицы, воспитатели заметили пропажу ребенка. Они обнаружили ее лежащей на снегу в бессознательном состоянии.

Медики скоройконстатировали смерть ребенка.

По данным Telegram-канала Mash, инцидент произошел в детсаду №2120 в городе Московский.

Канал сообщает, что воспитательница не сразу заметила пропажу ребенка: на прогулку группа вышла в 9 часов, а нашли девочку только в 11:45.