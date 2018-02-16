Собянин опроверг разработку московской криптовалюты

На полях Российского инвестиционного форума в Сочи мэр Москвы Сергей Собянин сообщил РБК, что власти столицы не занимаются разработкой собственной криптовалюты.

Издание напомнило ему высказывание вице-мэра Натальи Сергуниной, которая в 2017 году допустила возможность создания городской криптовалюты в Москве. Градоначальник ответил, что валютой мэрия не занимается, но первый проект с применением технологии блокчейна уже реализован на портале «Активный гражданин».

«Создание технологии блокчейн — наш портал "Активный гражданин". Вы помните, сколько было косых взглядов: а как вы подсчитываете, может, вы что-то там подкручиваете, может быть, там неточные данные? Чтобы убрать все сомнения, мы создали три базы хранения данных, чтобы это не наша база данных была по голосованию, а база, распределенная по независимым площадкам. Тогда сомнений в том, что правильно учтены голоса или неправильно, на "Активном гражданине", я думаю, практически исчезнут», — рассказал он.

Собянин также сообщил, что в разработке находятся еще несколько таких проектов. По его словам, правительство Москвы намерено продолжить внедрение технологии блокчейн.