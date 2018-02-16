Бывшую жену Пескова могут уволить из Россотрудничества за сокрытие бизнеса

Бывшая жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская в ближайшее время будет уволена с госслужбы. Об этом «Дождю» рассказали ее знакомый и собеседник в Россотрудничестве.

Солоцинская возглавляет представительство Россотрудничества во Франции.

По данным источников телеканала, она не задекларировала доли в двух компаниях, после чего ей рекомендовали уволиться по собственному желанию.

«Проверка показала, что Солоцинская не указала в декларации свои доли в компаниях, а за это по нормам государственной службы увольняют сразу. Речь идет о двух компаниях — российской и французской», — отметил собеседник канала.

По его информации, увольнение произойдет на следующей неделе.