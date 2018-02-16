Украинец получил 6,5 лет за подготовку диверсий в Крыму

Верховный суд Крыма признал украинца Андрея Захтея виновным в подготовке диверсии на полуострове в 2016 году, а также в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом из зала суда сообщает «Радио Свобода».

Захтей приговорен к 6,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 220 тысяч рублей.

Украинец был задержан летом 2016 года во время инцидента в районе крымского города Армянск, где в перестрелке погибли сотрудник ФСБ и контрактник российской армии.

По версии следствия, Захтей должен был встретить украинскую диверсионную группу, планировавшую подрыв Керченской переправы и других объектов.