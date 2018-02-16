Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
16 февраля 2018, пятница, 12:13
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Нижневартовец осужден в Увате за езду по фальшивым правам после смертельного ДТП
Коммунальное ЧП произошло на улице Газовиков в Тюмени. Густой пар видят даже из других районов города (ФОТО)
Жилой комплекс «Клевер парк»: безопасность в деталях
Ишимская прокуратура заблокировала сайт об обналичивании материнского капитала
Изменения правил техосмотра автомобилей вступили в силу в России
«Фабрика проектов» пройдёт 20 февраля в Тюменском Технопарке
Врачи ОБ № 4 Ишима удалили соответствующую 19-ти неделям беременности опухоль
Эксперты расшифровали данные самописцев разбившегося Ан-148
Глубины выходят из тьмы
Десять тысяч тюменцев получили пригласительные на выборы от проекта «Мой участок»
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
16 февраля 2018, 11:02
Крым суды терроризм Украина

Украинец получил 6,5 лет за подготовку диверсий в Крыму

Андрей Захтей
Андрей Захтей
фото: vesti.ru

Верховный суд Крыма признал украинца Андрея Захтея виновным в подготовке диверсии на полуострове в 2016 году, а также в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом из зала суда сообщает «Радио Свобода».

Захтей приговорен к 6,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 220 тысяч рублей.

Украинец был задержан летом 2016 года во время инцидента в районе крымского города Армянск, где в перестрелке погибли сотрудник ФСБ и контрактник российской армии.

По версии следствия, Захтей должен был встретить украинскую диверсионную группу, планировавшую подрыв Керченской переправы и других объектов.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Медали зимней Олимпиады-2018 в Пхёнчхане
Россия завоевала седьмую медаль ОИ-2018
Флаг Сирии
СМИ назвали имя еще одного погибшего в Сирии «вагнеровца»
Заседание Госдумы
Дума приравняла МРОТ к прожиточному минимуму
Андрей Захтей
Украинец получил 6,5 лет за подготовку диверсий в Крыму
Сергей Галицкий
Галицкий продает акции «Магнита» и уходит из торговой сети
Архив новостей

Самое читаемое

Обстановка на месте крушения самолета АН-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье
МАК расшифровал данные с речевого самописца Ан-148
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
#100 СЛОВ. Песков оправдывает президента
Йенс Столтенберг
НАТО и «Искандеры» под Калининградом
Здание РАН на Ленинском проспекте
ФАНО ответило на жалобы академиков президенту
Авиаудар ВВС США в Сирии.
США сообщили детали удара коалиции по армии Сирии‍
12:05 «Почта России» может заняться доставкой товаров из «Магнита»
12:00 На Украине потребовали от РФ отремонтировать суда из Крыма‍ перед возвращением
11:49 Школьный стрелок из Флориды рассказал о голосах в голове
11:28 В посольства Москвы доставили конверты с порошком от имени депутата Железняка
11:27 Forbes назвал Павла Дурова долларовым миллиардером

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Алексей Морозов
Капитан ХК Ак Барс А.Морозов в новой форме сезона 2011-2012
16 февраля 1977 года родился Алексей Морозов, хоккеист.
11:09 Дума приравняла МРОТ к прожиточному минимуму
11:07 Собянин опроверг разработку московской криптовалюты
11:02 Украинец получил 6,5 лет за подготовку диверсий в Крыму
10:50 ЦБ сообщил о выводе хакерами из российских банков 340 млн рублей
10:47 Новый метод окрашивания бактерий поможет искать жизнь на других планетах
10:36 Экс-советник Дональда Трампа дал показания по «российскому делу»
10:26 Россия завоевала седьмую медаль ОИ-2018
10:19 Журналисты назвали имя еще одного погибшего в Сирии «вагнеровца»
10:13 СМИ узнали о замечаниях ЦБ и МВД к проекту реформы ОСАГО
09:58 Кадыров пожелал Путину оставаться у власти пожизненно
09:43 «Саратовские авиалинии» возобновили полеты Ан-148
09:36 Галицкий продает акции «Магнита» и уходит из торговой сети
09:27 Андерс Брейвик заявил о раскаянии в убийстве 77 человек
09:22 В России стремительно подешевели iPhone предыдущей модели
09:00 США обвинили Россию в организации атаки с вирусом NotPetya‍
08:37 СМИ узнали о ссоре пилотов Ан-148 перед крушением
08:21 Российский скелетонист Трегубов завоевал серебро Олимпиады
08:05 Западные СМИ подсчитали потери россиян в Сирии за неделю
15.02 20:59 Порошенко разделил телефонный разговор с Путиным на две части
15.02 20:24 Кредиты предприятий ОПК на 1 трлн рублей передадут Промсвязьбанку
15.02 19:42 Минтранс анонсировал скорые выводы о причинах крушения Ан-148
15.02 19:24 Медведев объяснил неспособность новых санкций навредить экономике РФ
15.02 19:04 Захарова предупредила Запад об ответе на вмешательство в выборы
15.02 18:40 Правительство ужесточило правила техосмотра автомобилей
15.02 18:26 Спортсмены из России опустились на 15-е место в медальном зачете Олимпиады
15.02 18:15 Глава ПФР назвал повышение пенсионного возраста не приоритетной задачей
15.02 17:55 Мединский опроверг авторство сценария фильма «Собибор»
15.02 17:30 СМИ узнали о предвыборном проекте для бюджетников и рабочих
15.02 17:04 Мединский опроверг наличие цензуры в российском кино
15.02 16:58 СМИ узнали о запрете Минобороны на использование смартфонов
15.02 16:51 Российские хоккеистки проиграли все матчи олимпийской группы А
15.02 16:49 МПК предварительно допустил до Паралимпиады 30 спортсменов из РФ
15.02 16:34 Кандидатуру нового президента «АвтоВАЗа» рассмотрят в мае
15.02 16:10 МИД допустил гибель в Сирии российских граждан
15.02 16:02 По изменению активности генов криминалисты смогут уточнить время смерти
15.02 15:52 Путин поручил Генпрокуратуре усилить надзор за следствием
15.02 15:35 Роскомнадзор приступил к блокировке ресурсов Навального по иску Дерипаски
15.02 15:33 Представленная на Берлинале технологическая платформа потеснит посредников в киноиндустрии
15.02 15:29 Путин не принимал решения засекретить данные о погибших гражданах РФ в Сирии
15.02 15:10 Власти Крыма подготовились к отсрочке введения курортного сбора
15.02 14:38 ВС РФ принял жалобу на регистрацию Путина кандидатом в президенты
15.02 14:21 Выход новой части «Игры престолов» вновь отложен
15.02 14:01 В Кремле отвергли причастность к вирусу NotPetya
15.02 13:51 «Аэрофлот» поднял зарплату командирам воздушных судов
15.02 13:28 Правительство задумало изменить структуру налогов
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.